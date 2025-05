Bonus Giovani 2025 al via oggi le domande | chi può ottenerlo come e per quali contratti di lavoro

Da oggi, 16 maggio 2025, è possibile richiedere il bonus giovani, un'agevolazione dedicata agli under 35. Questa misura prevede l'esonero totale dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani senza precedenti contratti stabili, offrendo un contributo fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi. Scopriamo chi può beneficiarne e come fare domanda.

Da oggi, venerdì 16 maggio 2025, si può richiedere il bonus giovani under 35, l'esonero totale dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Il contributo vale fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi, ma può salire a 650 euro per le imprese che si trovano all'interno della Zona economica speciale (Zes). 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bonus Giovani 2025, al via oggi le domande: chi può ottenerlo, come e per quali contratti di lavoro

