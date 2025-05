bonus gas basilicata verso la proroga nuova scadenza e requisiti

La Regione Basilicata sta valutando la possibilità di introdurre una proroga all’ 1 giugno 2025 per l’adeguamento al nuovo disciplinare sul Bonus gas. L’obiettivo è quello di ampliare la platea delle società di vendita aderenti e garantire un’applicazione più efficace e uniforme del contributo mensile riconosciuto ai residenti. Cosa cambia. Ad oggi, sono 20 le società di vendita che hanno formalmente aderito al nuovo schema e hanno avviato (o sono in procinto di avviare) le comunicazioni ai clienti beneficiari. Tuttavia, altre aziende, pur manifestando un parere favorevole all’adesione, hanno chiesto tempi supplementari per completare le verifiche tecniche necessarie, in particolare per adeguare i propri sistemi di fatturazione. Il nuovo disciplinare, pensato in un’ottica di efficientamento economico e contrasto alla speculazione, stabilisce le condizioni per l’erogazione del bonus gas in Basilicata in funzione dei contratti tra le società di vendita e i clienti. 🔗Leggi su Quifinanza.it

