Bonus donne 2025 al via le domande da oggi | chi lo può ottenere e come richiederlo

Da oggi, è possibile presentare la domanda per il Bonus Donne 2025, un'iniziativa che offre alle aziende un esonero dai contributi per le nuove assunzioni di lavoratrici. Questo incentivo prevede un rimborso fino a 650 euro al mese per un massimo di due anni. Scopriamo insieme chi può beneficiarne e come procedere con la richiesta all'INPS.

Il bonus donne 2025 permette alle aziende di essere esonerate dai contributi per le lavoratrici che assumono, per un importo fino a 650 euro al mese, per un periodo fino a due anni. Sia le donne che le aziende in questione devono rispettare alcuni requisiti. Si può fare domanda all'Inps a partire da oggi, venerdì 16 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bonus donne 2025, al via le domande da oggi: chi lo può ottenere e come richiederlo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bonus donne 2025, al via le domande da oggi: chi lo può ottenere e come richiederlo

Lo riporta fanpage.it: Il bonus donne 2025 permette alle aziende di essere esonerate dai contributi per le lavoratrici che assumono, per un importo fino a 650 euro al mese, per ...

Al via il bonus donne. Ecco come funziona e chi ne può beneficiare

Come scrive milanofinanza.it: La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice ...

Bonus donne 2025, domande al via da oggi: quali sono i requisiti e come funziona

Lo riporta tg24.sky.it: Scatta da oggi il bonus donne previsto dal decreto Coesione: si tratta di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.