Bonus assunzioni giovani e donne Inps esonero contributi per assunzioni persone svantaggiate

Dal 16 maggio, sul sito dell’INPS sono disponibili i moduli per richiedere il bonus assunzioni, rivolto a datori di lavoro che desiderano assumere giovani e donne in condizioni di svantaggio. Questo incentivo prevede un esonero dai contributi, offrendo opportunità sia ai lavoratori che alle aziende che puntano su un’occupazione inclusiva. Ecco cosa c'è da sapere.

DA SAPERE. Da venerdì 16 maggio sono disponibili sul sito Inps i moduli per i datori di lavoro che volessero chiedere il bonus per l’assunzione di donne e giovani in condizioni di svantaggio 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bonus assunzioni giovani e donne. Inps, esonero contributi per assunzioni persone svantaggiate

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bonus giovani e donne, come fare domanda e come funziona

Lo riporta msn.com: Sulla pagina Portale delle Agevolazioni del sito dell’Inps è disponibile il modulo che i datori di lavoro devono compilare online per ottenere l’esonero contributivo ...

Bonus assunzioni per giovani e donne: esonero contributivo totale

Riporta msn.com: Disponibili da oggi i bonus per assunzioni stabili di under 35 e donne, con esonero contributivo totale.

Bonus assunzioni giovani e donne al via: come fare domanda e requisiti

Segnala finanza.com: Da oggi online i moduli INPS per il bonus assunzioni: esonero contributivo totale per giovani e donne svantaggiate.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bonus assunzioni under 35, firmato il decreto attuativo: ecco cosa cambia

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che introduce un esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, come previsto dal Decreto Coesione.