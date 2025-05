Bonus 200 euro giugno 2025 | a chi spetta e come funziona

A giugno 2025, il Governo introdurrà un bonus di 200 euro sulle bollette, volto a sostenere le famiglie italiane in difficoltà con i costi dell'energia. Questa misura è destinata principalmente a chi ha un'indicatore ISEE sotto i 25.000 euro, come confermato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

