Bonucci | Obbiettivi Juve erano altri Yildiz ha dimostrato di poter diventare importante

Leonardo Bonucci riflette sulle ambizioni iniziali della Juventus, sottolineando come gli obiettivi di vincere lo scudetto siano stati delusi. L'ex difensore evidenzia i cambiamenti in panchina e le difficoltà riscontrate dalla squadra. Tuttavia, mette in luce il potenziale di Yildiz, segnalando che il giovane talento ha dimostrato di poter diventare un elemento importante per il futuro bianconero.

"La Juventus è partita con grandi obbiettivi come vincere lo scudetto ma la stagione è andata come sappiamo, come dimostra il cambio di allenatore. La squadra ha funzionato poco da gennaio, come l'idea di gioco di Thiago Motta". Così l'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci ai microfoni dell'emittente turca Trt Spor

Bonucci: "Obbiettivi Juve erano altri, Yildiz ha dimostrato di poter diventare importante"

"La Juventus è partita con grandi obbiettivi come vincere lo scudetto ma la stagione è andata come sappiamo, come dimostra il cambio di allenatore. La squadra ha funzionato poco da gennaio

Bonucci alla Juventus, annuncio clamoroso: la leggenda è pronta a tornare

Leonardo Bonucci potrebbe tornare alla Juventus già dalla prossima stagione nel ruolo di allenatore di una squadra giovanile.

Juventus, la rivoluzione passa da Bonucci e Conte?

Juventus, non solo Chiellini rientra nei quadri dirigenziali – con l'ipotesi sempre più concreta di aggiungere Pintus – poiché ora spunta anche un altro nome per lo staff tecnico.

Lazio-Juventus 0-2 una doppietta di Bonucci su rigore regala tre punti a Allegri

La Juventus dopo aver battuto per uno a zero la Fiorentina, era chiamata a dare continuità ai risultati.