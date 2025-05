Bonucci | Obbiettivi Juve erano altri Yildiz ha dimostrato di poter diventare importante

Leonardo Bonucci analizza la stagione della Juventus, rivelando che le aspettative iniziali erano ben più alte. Nonostante le difficoltà e il cambio di allenatore, emerge la crescita di giocatori come Yildiz, che ha il potenziale per diventare un elemento chiave. La gestione dell'intera stagione, soprattutto dal gennaio in poi, ha sollevato interrogativi sull’idea di gioco proposta.

(Adnkronos) – "La Juventus è partita con grandi obbiettivi come vincere lo scudetto ma la stagione è andata come sappiamo, come dimostra il cambio di allenatore. La squadra ha funzionato poco da gennaio, come l'idea di gioco di Thiago Motta". Così l'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci ai microfoni dell'emittente turca Trt Spor, parlando dei . L'articolo Bonucci: "Obbiettivi Juve erano altri, Yildiz ha dimostrato di poter diventare importante" proviene da Webmagazine24.

