Bonucci Juve l’ex capitano potrebbe già tornare in bianconero! Svelato il possibile ruolo | l’indiscrezione e tutti i dettagli

Bonucci Juve, l’ex capitano potrebbe tornare! Il ruolo possibile per l’ex difensore bianconero. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Leonardo Bonucci potrebbe già tornare alla Juventus. Possibile un ruolo da allenatore nelle giovanili o all’interno dello staff tecnico della Prima Squadra per l’ex capitano bianconero. Bonucci ha un ottimo rapporto con Giuntoli, per non parlare di quello con il suo compagno di mille avventure in campo Giorgio Chiellini. Nei giorni scorsi, riferisce il giornalista, sono stati tutti insieme a cena a Roma. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

