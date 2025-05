Bonucci | Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG. In un’intervista con l’emittente turca Trt, Bonucci elogia il percorso della squadra di Simone Inzaghi, sottolineando l’importanza di questo traguardo per il calcio italiano, indipendentemente dal risultato.

Bonucci si esprime sull’Inter in finale di Champions League contro il PSG. L’ex difensore apprezza il cammino della squadra di Simone Inzaghi. ORGOGLIO PER IL CALCIO ITALIANO – Leonardo Bonucci, ex Juventus e Milan e con un passato anche tra le fila del Fenerbahce, ha parlato all’emittente turca Trt Spor. L’ex difensore e campione d’Europa con la Nazionale azzurra nel 2021 ha risposto così alla domanda sull’Inter in finale di Champions League contro il PSG. Le sue parole: « L’Inter ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la Champions propone. A Monaco vediamo che succede ma per il calcio italiano è un orgoglio portare un’altra squadra italiana in finale ». Bonucci ha giocato due finali di Champions in carriera con la maglia della Juventus e le ha perse entrambe: la prima per 1-3 sotto i colpi del Barcellona proprio di Luis Enrique allenatore e poi contro il Real Madrid 4-1. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!»

