Bolzaneto aperta seconda corsia in via Mercati Generali

Nella serata di giovedì 15 maggio 2025, sono partiti i lavori per la realizzazione della seconda corsia in via Mercati Generali a Bolzaneto. Questa importante infrastruttura mira a migliorare la circolazione, alleviando il traffico per i mezzi pesanti e facilitando così una mobilità più fluida nella zona, con effetti positivi per residenti e automobilisti.

Nella serata di giovedì 15 maggio 2025 sono iniziati i lavori volti alla realizzazione del nuovo assetto della circolazione di via Mercati Generali a Bolzaneto, con l'apertura della seconda corsia, che consentirà ai mezzi pesanti di non imbottigliarsi nel traffico.

