Bologna un capolavoro Italiano Idee e coraggio di un tecnico d'oro

Bologna, un capolavoro italiano, risorge grazie al genio di un tecnico d'oro. Cinquantuno anni di attesa sono svaniti, e il suo calcio offensivo ed emozionante ha risvegliato una città. Oltre le colonne di Thiago Motta, una nuova era si apre, infondendo passione e speranza in ogni tifoso. Un travolgente viaggio verso la rinascita.

Ha rivoluzionato la Storia, togliendo alla bacheca del Bologna la polvere di cinquantuno anni. Il suo calcio offensivo e viscerale esalta i sensi e arriva dritto al cuore. E' riuscito a portare una città intera oltre le colonne di Thiago Motta, varcate le quali sembrava non potesse più esserci vita. Vincenzo Italiano non è un allenatore: è un fenomeno popolare, un movimento di piazza. La vittoria della Coppa Italia ha riportato migliaia di persone in piazza Maggiore. A 1.300 chilometri di distanza, nella sua Ribera, piccolo angolo di Sicilia, altri mille cuori hanno festeggiato stretti davanti a un maxischermo. A La Spezia, dove Vincenzo aveva portato la prima storica serie A, raccontano che mercoledì sera sia esploso un boato al fischio finale. Perché Italiano è un tecnico pasionario, un trascinatore delle folle.

Bologna, un capolavoro Italiano. Idee e coraggio di un tecnico d’oro

