Bologna omicidio di Eddine Bader Essefi | 2 arresti

A Bologna, l'omicidio di Eddine Bader Essefi ha scosso la comunità. Due persone sono state arrestate dai carabinieri, ritenute coinvolte nell'aggressione mortale del giovane tunisino, colpito e spinto a terra dopo un incontro casuale in strada. L'episodio solleva interrogativi sulla violenza urbana e la sicurezza nella città.

Arrestate dai carabinieri due persone ritenute coinvolte nell'aggressione che ha causato la morte del giovane tunisino a Bologna. Il ragazzo è stato picchiato e spinto a terra per aver urtato casualmente una persona in strada L'articolo Bologna, omicidio di Eddine Bader Essefi: 2 arresti proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, omicidio di Eddine Bader Essefi: 2 arresti

Cosa riportano altre fonti

Omicidio alla Barca, due arresti per la morte di Bader

Scrive msn.com: Si tratta di un 29enne bolognese e un tunisino di 30 anni indagati per il delitto del giovane, deceduto la sera del 25 aprile 2025 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove era stato portato dop ...

Morte di Bader, i due indagati per omicidio sono stati arrestati e portati in carcere

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Tunisino morto in strada, arrestati i due presunti aggressori

rainews.it scrive: Sono in carcere il 29enne bolognese e il 30enne tunisino che avrebbero provocato la caduta fatale di Essefi Bader Eddine il 25 aprile ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Duplice omicidio: Giampaolo Amato, ex medico Virtus Bologna, verso il rinvio a giudizio

Le indagini coordinate dai pm Morena Plazzi e Domenico Ambrosino si sono concluse recentemente, portando a conclusioni sorprendenti riguardo all'ex medico della Virtus Bologna, Giampaolo Amato.