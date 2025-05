bologna in classe con penna taccuino computer e l ironia di giuseppe giacobazzi

Bologna, 16 maggio 2025 – Martedì 20, alle 17.30, alle Scuole Maestre Pie (Via Montello 42, Bologna), si tiene ‘Il futuro è già qui. Penna Taccuino Notebook, un ecosistema didattico’, incontro pubblico organizzato per far conoscere, alla città il progetto innovativo, già al terzo anno di sperimentazione, che ha visto l’introduzione di un notebook personale nella didattica curriculare della media. (Per partecipare occorre prenotarsi al link https:bit.lyilfuturoègiàqui ). L’incontro vedrà un ospite d’eccezione, l’attore e cabarettista Giuseppe Giacobazzi che, da genitore ha condiviso questo percorso per la propria figlia e che, per l’occasione, interverrà con la sua ironia durante la presentazione dei materiali didattici prodotti dalle classi. Inoltre si potranno vedere anche i lavori relativi all’ampliamento della scuola e la nuova sistemazione degli spazi esterni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

