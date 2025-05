Bologna festa in via Massarenti | eventi e strade chiuse

Bologna si prepara a festeggiare con la tradizionale kermesse in via Massarenti, domenica 16 maggio 2025. Dalle 10 alle 20, la via sarà chiusa al traffico, accogliendo migliaia di visitatori pronti a divertirsi tra eventi, musica e gastronomia. Scopri il programma e lasciati travolgere dalla vivacità della festa!

Bologna, 16 maggio 2025 ‚ÄstVia Massarenti organizzer√† la sua tradizionale kermesse di strada domenica 16 maggio, evento che attira ogni anno migliaia di persone. Il programma. Dalle 10 alle 20, da via Libia a via Rimesse, via Massarenti sar√† libera dal traffico e a¬†¬†disposizione degli avventori con una serie di iniziative. Inaugurazione a suon di musica con inaugurazione con la Banda Donizetti di Casalecchio di Reno, poi tante occasioni di svago e conoscenza con le associazioni di volontariato, lo ‚Äė Stramercato ‚Äô (il mercato degli ambulanti), tanta animazione per bambini, con gonfiabili e attrazioni varie all‚Äôinterno di uno spazio specificatamente dedicato ai piccoli. Non mancher√† la musica dal vivo e gli stand enogastronomici per una sosta. Presente anche la¬† Pubblica assistenza, per un percorso che sia ludico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, festa in via Massarenti: eventi e strade chiuse

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, festa in via Massarenti: eventi e strade chiuse

Segnala ilrestodelcarlino.it: Domenica 16 maggio, dalle 10 alle 20, la tradizionale kermesse inaugurata dalla banda musicale con il mercato ambulante, stand enogastronomici, giochi per bambini ...

Massarenti in Festa: mercatini, animazioni, gonfiabili e musica

Secondo bolognatoday.it: Festa di strada in via Massarenti: domenica 18 maggio ‚ÄúMassarenti in festa‚ÄĚ: manifestazione con chiusura al passaggio veicolare ed eventi vari fra cui lo stramercato degli ambulanti, l'esibizione dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.