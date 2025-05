Bologna, 16 maggio 2025 – Per Vincenzo Italiano arriva un altro prestigioso riconoscimento alla superlativa stagione del Bologna. Dopo la vittoria della Coppa Italia mercoledì all’Olimpico, il mister rossoblù riceverà infatti il premio ‘ Bulgarelli Number 8 ’ che rende omaggio alla figura dello storico capitano del Bologna, con la maglia numero 8, tra i fondatori dell’Associazione Italiana Calciatori. Il premio è promosso proprio da AIC con il patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Oltre all’allenatore del Bologna, saranno premiati anche atleti e protagonisti che si sono distinti nella stagione 20242025. In particolare Samuele Ricci, centrocampista del Torino ed Emma Severini, della Fiorentina, riconosciuti come migliori centrocampisti della Serie A maschile e femminile per la stagione 20242025. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, a Vincenzo Italiano il premio ‘Bulgarelli Number 8’