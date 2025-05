Bollate chiuso fino al 4 giugno l’ufficio postale di via Da Vinci lavori in corso

L’ufficio postale di Bollate situato in via Da Vinci 1 sarà chiuso per due settimane perchè interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Per questo motivo, come comunica Poste Italiane, da domani fino al 4 giugno, l’ufficio postale di Bollate via Da Vinci non sarà operativo. Bollate, . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net