Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito questa mattina rallentamenti e blocchi a causa dell'elevato accesso dei contribuenti, intenti a gestire la dichiarazione dei redditi precompilata. In risposta a questa situazione, è stata richiesta una proroga per la scadenza della dichiarazione, per garantire a tutti la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali.

Il sito delle Agenzia delle Entrate ha registrato stamattina alcune difficoltà , con blocchi e rallentamenti, dovuti al forte accesso dei contribuenti per la verifica, la modifica e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata, che da ieri poteva essere trasmessa. Dopo l'intervento di Sogei il sito è ora funzionante. A segnalare il 'blocco' è stato il Consiglio Nazionale dei commercialisti che ha chiesto una proroga dei termini. "Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito", hanno scritto nella nota che nella quale spiegano di aver chiesto il rinvio delle scadenze. I commercialisti - con una lettera del presidente del Cnc Elbano de Nuccio inviata al direttore dell'Agenzia Vincenzo Carbone - hanno chiesto di "prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate necessari, tra l'altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30 circa di oggi". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blocco sito Agenzia delle Entrate: chiesta proroga per dichiarazione dei redditi

