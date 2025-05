Blocco dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate | disservizi dal 16 maggio attesa per il provvedimento di irregolare funzionamento

Dal 16 maggio, l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate è soggetta a disservizi a causa di un malfunzionamento. Sogei, la società di information technology del Ministero dell’Economia, ha confermato il blocco delle funzionalità. Gli utenti attendono un provvedimento ufficiale per la risoluzione di questa situazione critica.

Sogei, la società di information technology del Ministero dell’Economia, ha comunicato il blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L'articolo Blocco dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate: disservizi dal 16 maggio, attesa per il provvedimento di irregolare funzionamento . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ufficiale: blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate, previsto provvedimento

Si legge su msn.com: Sogei S.p.A. comunica il blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In arrivo un provvedimento formale di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei te ...

730 precompilato, stop sito Agenzia delle Entrate: il messaggio

Lo riporta adnkronos.com: Sogei comunica ''il blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate''. L'Agenzia delle Entrate scrive in una nota che ''a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si ...

Fisco, blocchi e code virtuali sul sito Entrate per precompilata e scadenze. I commercialisti chiedono la proroga

Scrive msn.com: Proteste sui social per le difficoltà di accesso e di attesa con tempi limitati di operatività. Il Consiglio nazionale invoca i 10 giorni di slittamento per gli eventi eccezionali ...

