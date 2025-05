Blitz No Vax nella villa di Andrea Crisanti | scritte in piscina e muri imbrattati

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la villa del biologo e senatore Andrea Crisanti, in provincia di Vicenza, è stata teatro di un blitz no vax: scritte in piscina e muri imbrattati. Crisanti, colpito dall'atto vandalico, commenta: “Sono persone che hanno problemi, vanno aiutate”, chiedendo solidarietà bipartisan.

Nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno è entrato nel giardino dell’abitazione, in provincia di Vicenza. “Sono persone che hanno problemi, vanno aiutate”, dice il biologo e senatore Pd. Per lui solidarietà bipartisan 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Blitz No Vax nella villa di Andrea Crisanti: scritte in piscina e muri imbrattati

