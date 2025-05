Blitz nei giardini di Quinto | un arresto 12mila euro in contanti e 7 etti di droga sequestrati

Un blitz nei giardini di Quinto ha portato all'arresto di un 24enne, colto in flagranza di reato. Alla vista della polizia e dei cani antidroga, ha tentato di disfarsi dell'hashish, ma in casa gli agenti hanno scoperto oltre sette etti di droga e 12mila euro in contanti.

Alla vista delle divise e soprattutto dei cani antidroga, gioved√¨ sera,¬†ha cercato di gettare via l'hashish che nascondeva¬†in tasca, ma gli √® andata male. E¬†in casa sua la polizia di Stato ha¬†trovato pi√Ļ di sette etti di droga e ben 12mila euro in contanti. Cos√¨ un 24enne √® stato arrestato per. 🔗Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Blitz nei giardini di Quinto: un arresto, 12mila euro in contanti e 7 etti di droga sequestrati

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vladimir Putin e giacca da 12mila euro : Dovrebbe riflettere su ciò che fa

Ieri ha fatto molto parlare il look di Vladimir Putin, che si è presentato sul palco dello stadio di Mosca indossando un parka Loro Piana da 12mila euro.