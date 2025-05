Blitz della Locale in borghese | circondato mentre è al semaforo fermato spacciatore sloveno

Questa mattina, gli agenti della polizia locale in borghese hanno effettuato un blitz nella zona di via Baiamonti, arrestando uno spacciatore di nazionalità slovena. Bloccato al semaforo, il giovane è stato sorpreso durante un'operazione che è ancora in corso, senza un vero e proprio inseguimento. Le indagini proseguono per far luce sulla rete di spaccio.

Uno spacciatore di nazionalità slovena è stato arrestato dagli agenti in borghese della polizia locale dopo essere stato bloccato nella zona di via Baiamonti. I fatti sono avvenuti questa mattina e, secondo quanto si apprende, l'operazione è ancora in corso. Non ci sarebbe stato un vero e proprio.

