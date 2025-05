«L’attacco no vax alla mia abitazione è una manifestazione di violenza, ignoranza e inciviltà, privo di qualsiasi sensibilità, che non scalfisce in alcun modo la scienza, né i miei principi o le mie convinzioni». Con queste parole il senatore del Partito Democratico e microbiologo Andrea Crisanti ha commentato l’atto vandalico avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione di Villa del Ferro, in provincia di Vicenza. Alcuni ignoti si sono introdotti nella sua proprietà, imbrattando con vernice rossa la piscina e uno dei muri esterni della villa. Le scritte, apparse mentre Crisanti dormiva all’interno dell’abitazione, riportavano frasi offensive e slogan No vax, tra cui: «criminale» e «ai vaccinati gli effetti avversi». Il blitz mentre il parlamentare dormiva. Secondo una prima ricostruzione, il blitz si sarebbe svolto in due momenti distinti: prima con l’ingresso oltre la recinzione per scrivere sul bordo in pietra della piscina, poi con il lancio di uova riempite di vernice contro il muro posteriore della casa. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Blitz dei no-vax nella villa di Andrea Crisanti: muri imbrattati e scritte in piscina. Il biologo e senatore Pd: «Manifestazione di violenza e inciviltà»