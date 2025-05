Blitz anti-abusivi nelle abitazioni Ospiti non censiti e sovraffollamenti | Irregolarità non più tollerate

Blitz in una zona di Sant’Angelo Lodigiano per verificare le presenze nelle abitazioni, scoperti diversi soggetti non censiti in una casa. Mercoledì mattina, dalle 6, a Sant’Angelo Lodigiano è scattata un’importante operazione congiunta, di polizia locale e carabinieri, per censire e controllare abusivismo, sovraffollamento e richieste di ospitalità in un immobile sito in via Ada Negri. "Un’operazione mai effettuata a Sant’Angelo e che sottolinea, ancora una volta, come l’irregolarità abitativa sia diventata una delle priorità di questa amministrazione. Deve essere chiaro: a Sant’Angelo non si può più fare ciò che si vuole!" ha detto il sindaco Cristiano Devecchi. L’amministrazione comunale, appena insediata, aveva promesso di verificare le situazioni abitative per garantire il rispetto della legalità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

