Blanco debutta in vetta alla classifica con il singolo Piangere a 90

L'accoglienza è stata molto positiva per Blanco che debutta in vetta alla classifica dei singoli con Piangere a 90. A distanza di 7 giorni dalla sua release Piangere a 90 è in vetta alla classifica FIMIGfK, singolo più venduto della settimana. Un ritorno sensazionale quello di Blanco che con questo brano – pubblicato venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) – aveva già totalizzato, nelle prime 24 ore di uscita, oltre 1 milione di stream tra Spotify, Apple Music e Amazon Music, piazzandosi immediatamente in vetta alle classifiche. A completare la visione di Piangere a 90 è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale realizzato dal collettivo Broga's, una vera e propria lente d'ingrandimento sull'emotività di questo brano.

