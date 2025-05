Bizzarone (Como), 16 maggio 2025 – Il furgone rubato, utilizzato per commettere furti ai negozi, era pieno di a ttrezzi da scasso. Un vero campionario, per ogni esigenza di incursione e forzatura di porte e finestre, trovato dai carabinieri della stazione di Faloppio. La perlustrazione è stata fatta in seguito a un tentativo di furto sventato, commesso ai danni di un negozio che si trova all’interno del centro commerciale di Bizzarone, in via delle Ginestre. Dopo aver ispezionato l’area del centro commerciale e i dintorni, i carabinieri hanno trovato un furgoncino da lavoro Fiat Doblò di cui era stato denunciato il furto a Varese l’8 maggio scorso. Sull’auto erano state messe targhe rubate di un altro veicolo, denunciate sempre in provincia di Varese il 13 maggio. Ma all’interno, c’era una quantità di attrezzi da scasso, palesemente destinati a commettere furti e poter forzare ogni genere di accesso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bizzarone, nell'auto utilizzata per il furto un campionario di attrezzi da scasso