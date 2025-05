Birralonga 2025 | cammino a tappe nei vicoli genovesi con birra artigianale e street food

Domenica 25 maggio, non perderti Birralonga 2025, l'atteso cammino a tappe nei suggestivi vicoli genovesi! Un'opportunità imperdibile per degustare birra artigianale e delizioso street food, celebrando il decimo anniversario di questo straordinario evento che unisce passione e tradizione gastronomica. Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore della città!

Domenica 25 maggio torna l'atteso appuntamento con Birralonga, la grande degustazione di birre che si snoda lungo i vicoli del centro storico genovese: un appassionante cammino a tappe per gustare ottima birra artigianale e street food di qualità. Un appuntamento speciale in occasione del decimo.

Birralonga 2025: degustazione di birre artigianali e street food. Le 8 tappe in centro storico

Si legge su mentelocale.it: Domenica 25 maggio 2025 la degustazione di birre artigianali create appositamente per l'evento.

