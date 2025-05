Binaghi | “Sinner-Berrettini è stata una tragedia Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino”

Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano. Con un linguaggio diretto, critica il CONI e affronta questioni sui diritti TV, mentre celebra il successo degli Internazionali di Roma. Scopri le sue dichiarazioni e il contesto di queste polemiche.

