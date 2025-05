Binaghi Coni? Si può vivere anche senza

Angelo Binaghi, presidente della Fitp, esprime la sua convinzione che l'importanza del Coni stia diminuendo, evidenziando come la federazione stia crescendo senza la sua influenza. A Roma, durante una dichiarazione, sottolinea come questa evoluzione rappresenti un cambio significativo nel panorama sportivo italiano, supportato dal governo attuale.

ROMA (ITALPRESS) – “Il fatto che la federazione, e lo sport, che cresce di più siamo noi è la prova provata del fatto che il Coni, grazie a Dio e grazie a questo Governo, non è più importante, ha un ruolo molto ridimensionato rispetto a prima”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina. xi2glbmca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Binaghi “Coni? Si può vivere anche senza”

