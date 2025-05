Bimbo sviene e perde conoscenza ma l' auto è bloccata nel traffico | i carabinieri aprono un varco e lo scortano al Santobono

Un drammatico intervento ha avuto luogo nel quartiere Chiaiano, dove un bambino di 5 anni è svanito a causa di forti dolori addominali. Mentre l'auto del padre era bloccata nel traffico in via Giovanni Antonio Campano, i carabinieri hanno aperto un varco per consentire una corsa urgente all'ospedale Santobono.

Traffico in tilt in via Giovanni Antonio Campano nel quartiere Chiaiano. Un'automobile cerca di raggiungere nel più breve tempo possibile l'ospedale Santobono ma è bloccata in strada. A bordo il conducente del veicolo, suo figlio di 5 anni svenuto (poco prima aveva accusato forti mal di pancia. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bimbo sviene e perde conoscenza, ma l'auto è bloccata nel traffico: i carabinieri aprono un varco e lo scortano al Santobono

