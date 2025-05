Bimbo di 3 anni precipita dalla finestra i genitori non si sono accorti di nulla

Attimi di terrore questa mattina a Castelnovo Monti, nel cuore dell’Appennino Reggiano, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione situata al secondo piano. L’incidente si è verificato intorno alle 6.30, quando alcuni passanti, transitando sotto il palazzo, hanno notato il piccolo riverso a terra e hanno immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino vive nell’appartamento insieme ai genitori, che si trovavano in casa al momento dell’accaduto. Tuttavia, pare che non si siano accorti dell’allontanamento del figlio né del drammatico gesto fino a quando non sono stati allertati dalle urla provenienti dall’esterno. La dinamica del fatto lascia intendere che il piccolo si sarebbe arrampicato autonomamente fino alla finestra, da cui poi è caduto nel vuoto. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it