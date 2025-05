Bimbo di 3 anni precipita dalla finestra, i genitori non si accorgono di nulla – Un dramma si è consumato all’alba di venerdì 16 maggio a Castelnovo ne’ Monti, un piccolo comune sull’ Appennino Reggiano, in provincia di Reggio Emilia. Un bambino di appena tre anni è precipitato dalla finestra del secondo piano della sua abitazione, dove vive con i genitori. Il piccolo sarebbe salito sul davanzale e si sarebbe sporto, cadendo nel vuoto. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6.30 del mattino da alcuni passanti, che hanno notato il corpo del bimbo a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Elisoccorso e trasporto d’urgenza a Parma. Il bambino è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. È stato trasportato d’urgenza all’ Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche. 🔗Leggi su Tvzap.it

