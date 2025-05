Bimbimbici 2025 domenica 18 maggio la passeggiata in centro

Domenica 18 maggio 2025, al Giardino Bellini, si svolgerà l'attesissima manifestazione "Bimbimbici", un evento dedicato ai piccoli ciclisti e alle loro famiglie. Promossa dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta e organizzata da Fiab Catania, questa passeggiata in centro celebra il divertimento e la sostenibilità sulle due ruote. Un'occasione imperdibile per stare insieme all'aria aperta!

Domenica 18 maggio, al Giardino Bellini, al via l'’edizione 2025 della manifestazione "Bimbimbici", dedicata ai piccoli ciclisti e alle loro famiglie. L'iniziativa è promossa, a livello nazionale, dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta ed è organizzata in città da Fiab Catania. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Bimbimbici 2025", domenica 18 maggio la passeggiata in centro

