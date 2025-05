Bimba di soli 14 mesi scomparsa per un anno rintracciata dalla polizia | positiva alla cocaina

Una bimba di appena 14 mesi, scomparsa per un anno, è stata rintracciata dalla polizia di Novara in condizioni allarmanti. Risulta positiva alla cocaina e viveva in un ambiente di abbandono, con gravi carenze igieniche. La triste vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di diverse persone coinvolte.

Una bambina di appena 14 mesi, scomparsa da oltre un anno, è stata ritrovata dalla polizia di Novara in condizioni drammatiche: positiva alla cocaina e costretta a vivere in un contesto di abbandono e con gravissime carenze igienico-sanitarie. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone per i reati di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. Alla base della storia, una relazione segnata da abusi e sfruttamento. Tutto ha avuto inizio con la denuncia di una donna italiana che aveva raccontato agli inquirenti di aver avuto una relazione con un uomo straniero, irregolare sul territorio italiano, noto solo con un soprannome. Secondo quanto riferito, l’uomo l’avrebbe costretta a portare a termine la gravidanza per ottenere un permesso di soggiorno legato alla nascita del figlio. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimba di soli 14 mesi scomparsa per un anno, rintracciata dalla polizia: positiva alla cocaina

Cosa riportano altre fonti

Novara, ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa: positiva a cocaina

Si legge su tgcom24.mediaset.it: Positiva alla cocaina e costretta a vivere in stato di abbandono: così è stata ritrovata a Novara una bimba di soli 14 mesi scomparsa da oltre un anno.

Bimba di 14 mesi ritrovata in condizioni disastrose a Novara

Segnala notizie.it: La polizia di Novara ha fatto una scoperta agghiacciante: una bimba di soli 14 mesi è stata ritrovata in uno stato di abbandono e con gravi carenze igienico-sanitarie. La piccola era scomparsa da oltr ...

Bimba di 14 mesi positiva alla cocaina, era scomparsa da casa

Lo riporta rainews.it: Positiva alla cocaina, costretta a vivere in stato di abbandono e con gravissime carenze igienico-sanitarie. Sono le condizioni in cui è stata ritrovata dalla polizia di Novara una bimba di soli 14 me ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Attilio Pierini incidente : papà a 18 mesi dalla sua scomparsa

Nata quasi due anni dopo la morte del padre. La piccola Vittoria è nata ieri alle 8:37, a Civitanova Marche, e pesa 4.