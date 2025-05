Bimba di 5 anni travolta da un' auto sbalzata per 5 metri

Grave incidente stradale a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata travolta da un'auto, sbalzata per 5 metri sull'asfalto. La piccola si trovava con la madre al momento dell'incidente, e sono ancora incerte le dinamiche che hanno portato all'incidente. Dalle prime indagini...

Grave incidente stradale a Cellatica, in provincia di Brescia. Una bambina di 5 anni è stata travolta da un'auto e scaraventata sull’asfalto. Era con la madre quando è avvenuto il fatto. Non si sa ancora se stesse attraversando la strada o se sia sfuggita al controllo del genitore. Dalle prime. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Bimba di 5 anni travolta da un'auto, sbalzata per 5 metri

