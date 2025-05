Bimba di 5 anni travolta da un' auto batte la testa sull' asfalto | è grave

Una tragedia scuote Cellatica, dove una bimba di soli 5 anni è stata travolta da un'auto, finendo a terra dopo un volo di cinque metri. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo, la piccola è in attesa di ulteriori accertamenti. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, in via Fantasina.

Travolta da un'auto e scaraventata sull'asfalto, a circa cinque metri di distanza, una bimba di soli 5 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Tutto è successo in pochi istanti, verso le 16 di oggi (venerdì 16 maggio), in via Fantasina a Cellatica.

