Bimba di 5 anni sfugge alla mamma e viene investita da un' auto sbalzata per 5 metri sull' asfalto | è gravissima

Una tragica incidenta ha colpito Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di cinque anni è stata gravemente ferita dopo essere sfuggita alla mamma e investita da un'auto. La piccola è stata sbalzata per cinque metri sull'asfalto, lasciando la comunità in preoccupazione per le sue condizioni. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Una bambina di cinque anni è stata investita da un'auto dopo essere sfuggita alla mamma. È accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia. La piccola, secondo quanto ricostruito dai. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba di 5 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto, sbalzata per 5 metri sull'asfalto: è gravissima

