Bimba di 5 anni sfugge ai genitori e viene investita da auto | è grave

Una tragica notizia è giunta da Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di cinque anni è stata investita da un'auto dopo essere scappata dalla sorveglianza dei genitori. Le condizioni della piccola sono gravi, e le autorità stanno indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica della vicenda.

Una bambina di cinque anni è stata investita da un'auto dopo essere sfuggita ai genitori. È accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia. La piccola, secondo quanto ricostruito dai. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba di 5 anni sfugge ai genitori e viene investita da auto: è grave

