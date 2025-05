Bimba di 5 anni investita | è gravissima ferite devastanti

Una tragica notizia scuote Cellatica, dove una bambina di 5 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Investita da un'automobile mentre si trovava con la madre, la piccola è attualmente ricoverata in condizioni critiche, riportando ferite devastanti. La comunità è in apprensione per le sue condizioni.

È ricoverata in condizioni critiche la bambina di 5 anni coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Cellatica, lungo una via residenziale del paese bresciano. La piccola, che si trovava in compagnia della madre, è stata urtata da un’automobile in transito e sbalzata a circa cinque metri di distanza. Ancora da chiarire la dinamica dell’investimento: non è al momento noto se la bambina stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o se si fosse allontanata involontariamente dal controllo della madre. Subito soccorsa dagli operatori del 118, ha ricevuto le prime cure sul posto, dopodiché è stata caricata a bordo dell’ elisoccorso e trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le prime valutazioni mediche hanno evidenziato traumi al volto e alla testa, giudicati molto gravi ma stabili. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimba di 5 anni investita: è gravissima, ferite devastanti

