Bimba di 4 anni sfugge alla mamma e viene investita da un' auto sbalzata per 5 metri sull' asfalto | è gravissima

Una tragica notizia arriva da Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bimba di quattro anni, sfuggita al controllo della madre, è stata investita da un'auto. La piccola è stata sbalzata per cinque metri sull'asfalto e le sue condizioni sono gravissime. La comunità è scossa da questo drammatico incidente.

Una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto dopo essere sfuggita alla mamma. È accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia. La piccola, secondo quanto. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba di 4 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto, sbalzata per 5 metri sull'asfalto: è gravissima

