Bilancio Ue Razza No a compromesso al ribasso

In un contesto di discussione sul bilancio dell'Unione Europea, il commissario Serafin ha espresso la necessità di rendere esecutiva la relazione Draghi. Mentre si spera in sviluppi più favorevoli, l'UE deve evitare compromessi al ribasso, ponendo attenzione sulle priorità finanziarie per il futuro.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il commissario al Bilancio Serafin aveva parlato di dare esecutività alla relazione Draghi; vogliamo pensare che questo sia stato solo un punto di inizio non felicissimo, e speriamo che la sessione di bilancio prosegua in maniera molto più attenta”. Lo ha detto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, in merito al voto del Parlamento Ue sulla proposta di bilancio pluriennale presentata dalla Commissione europea. xf4mca3sat Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Bilancio Ue, Razza “No a compromesso al ribasso”

Bilancio Ue, Lupo "Priorità sviluppo e lotta a disuguaglianze"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Superare il tetto dell'1% del contributo sul Pil degli Stati membri e potenziare il debito comune per le sfide attual ...

Bilancio Ue, Strasburgo avverte: difesa e competitività vanno coniugate con agricoltura e coesione

L'Eurocamera chiede di alzare l'asticella per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 di fronte a "crisi e sfide crescenti" e al "progressivo disimpegno Usa dalla scena globale". L'allarme di Mets ...

Bilancio Ue, Scuderi "Inaccettabili 500 mld in 10 anni alla difesa"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La risoluzione con cui il Parlamento ha trasmesso le sue linee guida alla Commissione sul prossimo ...

