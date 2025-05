Bilanci al palo allarme dell' Anci | Quasi la metà dei Comuni siciliani rischia il dissesto

L'allerta dell'ANCI rivela una crisi finanziaria in Sicilia: quasi la metà dei comuni è a rischio dissesto. Con 179 comuni commissariati per non aver approvato il bilancio di previsione 2025 e solo 54 che hanno chiuso il consuntivo 2024, la situazione è critica. I dati sono stati presentati dal presidente Paolo Amenta durante l'assemblea regionale.

In Sicilia ci sono 179 Comuni commissariati dalla Regione, perché non hanno approvato il bilancio di previsione 2025; mentre sono solo 54 quelli che hanno chiuso il consuntivo 2024. A snocciolare i dati è stato il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, nel corso dell'assemblea regionale dei. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bilanci al palo, allarme dell'Anci: "Quasi la metà dei Comuni siciliani rischia il dissesto"

