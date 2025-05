BigMama, artista apprezzata non soltanto come cantante ma anche per il suo impegno come attivista civile, ha espresso una sua riflessione dove alcuni hanno letto come una bella frecciatina a Lucio Corsi. Di seguito scopriamo cosa è successo di preciso! Leggi anche: BigMama e la tragedia della malattia che pochi conoscono: ecco cosa ha avuto e il lungo percorso per guarire Torna l’ Eurovision Song Contest e per l’edizione 2025 che si tiene a Basilea dal 13 al 17 maggio la televisione di Stato ha scelto una coppia strepitosa per commentare le serate della competizione musicale europea. Oltre a confermare la presenza di Gabriele Corsi, speaker radiofonico-conduttore televisivo apprezzato per la sua verve e competenza nel commentare l’evento, la Rai ha individuato BigMama, cantante dalla forte personalità, stimata anche per il suo impegno nei diritti civili. 🔗Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - BigMama lancia una bella frecciatina a Lucio Corsi? Ecco cosa ha detto