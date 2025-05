BigMama | Ho perso la fede | quando la vita è difficile fai fatica a credere a un’entità che permette quello che ti sta succedendo Ma amo il mio parroco è all’avanguardia

BigMama affronta il tema della fede in un mondo difficile, raccontando la sua lotta interiore e l'affetto per un parroco all'avanguardia. In un'Italia che sembra retrocedere sui diritti civili, la cantante e commentatrice dell'Eurovision 2025 utilizza il suo palco come atto di resistenza, esprimendo il desiderio di sposare Ludovica, ma riconoscendo la complessità della felicità.

In un Paese dove i diritti civili sembrano regredire, la cantante - commentatrice per l'Italia dell'Eurovision 2025 - sceglie il palco come luogo di resistenza: «Sposerei Ludovica, ma sarebbe come vivere un giorno felice in una vita infelice»

