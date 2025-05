Biglietti finale Champions League Psg-Inter | da oggi si possono comprare

Da oggi sono disponibili i biglietti per la finale di Champions League tra PSG e Inter! I tifosi nerazzurri hanno l'opportunità di assistere dal vivo all'attesissimo incontro, che si svolgerà il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Non perdere l'occasione di vivere un'emozione unica sugli spalti!

Novità per i tifosi dell`Inter che il prossimo 31 maggio vogliono essere sugli spalti dell`Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Biglietti finale Champions League Psg-Inter: da oggi si possono comprare

Scrive calciomercato.com: Novità per i tifosi dell`Inter che il prossimo 31 maggio vogliono essere sugli spalti dell`Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League contro.

Inter-Psg, arrivati i primi codici ai tifosi: da oggi si possono comprare i biglietti per la finale

Riporta msn.com: In attesa della sfida contro la Lazio a San Siro, fondamentale in ottica scudetto con il Napoli impegnato a Parma, è iniziata ieri la distribuzione dei codici per l’acquisto ...

Biglietti finale di Champions 2025: info prezzi e modalità d'acquisto

Segnala fantacalcio.it: È iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per la finale di Champions League 2025, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. La prima fase, dedicata esclusivamente al pubblico generico, si ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.