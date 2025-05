Biennale Architettura nuove forme di pensiero ibridi e quali futuri

La 19esima Biennale Architettura di Venezia, curata da Carlo Ratti, invita a esplorare nuove forme di pensiero ibridi per affrontare il futuro. In un contesto in cui le conoscenze consolidate mostrano segni di cedimento, si richiede un ripensamento radicale delle pratiche architettoniche e una riflessione sui possibili scenari emergenti per le nostre cittĂ .

Venezia, 16 mag. (askanews) – “Quando le conoscenze e i sistemi che hanno guidato a lungo la nostra comprensione cominciano a fallire, sono necessarie nuove forme di pensiero”. Lo ha scritto Carlo Ratti, curatore della 19esima Biennale Architettura, nell’introduzione alla Mostra internazionale “Intelligens – Naturale artificiale collettiva” e, dopo avere visto e vissuto e guardato da vicino i tantissimi progetti che hanno riempito l’Arsenale si capisce che quello è proprio il punto centrale, soprattutto in un mondo che vive il cambiamento climatico e viene invaso delle intelligenze artificiali generative. Quasi tutto quello che si vede in questa Biennale guarda a modalitĂ diverse di pensare, a strutture alternative, anche a modelli economici che mettano in discussione il capitalismo estremo, di cui il periodo di crisi che attraversiamo – e crisi, si sa, è una parola che implica una grande problematicitĂ , ma anche delle opportunitĂ significative – ne sta mettendo in evidenza indiscutibile i limiti e le storture. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Biennale Architettura 2025, la prima volta di Qatar, Sultanato dell'Oman, Azerbaijan e Togo

Come scrive professionearchitetto.it: In una mostra internazionale come la Biennale, catturare l'attenzione del grande pubblico non è una cosa facile, si rischia di restare nell'ombra. Non è sicuramente il caso del Qatar, che quest'anno h ...

Apre la Biennale Architettura: tutte le intelligenze per cambiare

Si legge su iodonna.it: La Biennale, intitolata "Intelligens - Naturale, artificiale, collettiva", Carlo Ratti invita a una visione ottimista nei confronti del futuro.

Biennale Architettura 2025: di cosa parla la mostra di Carlo Ratti

Da living.corriere.it: Tra un caffé fatto con l'acqua dei canali, robot umanoidi e materiali innovativi, a Venezia va in scena una riflessione collettiva sul futuro del pianeta e sull’importanza di trovare soluzioni concret ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Architettura d'interni, sempre piĂą contemporanea

L' architettura d'interni permette di dare un nuovo volto alla propria abitazione, tiene conto delle proporzioni degli spazi e delle esigenze strutturali per creare un’armonia d’insieme studiata nei minimi dettagli.