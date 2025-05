Biciclettata Toritto–Quasano Dalla città al parco – XVII edizione

In occasione della Festa della Repubblica, riprende la tradizione della biciclettata Toritto-Quasano, giunta alla sua XVII edizione. Quest'anno, il percorso che ci condurrà da Toritto a Quasano sarà dedicato a Saverio Monno, affettuosamente conosciuto come Uccio, un amico e instancabile promotore di questa manifestazione. Unisciti a noi per onorare il suo ricordo!