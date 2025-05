Biancavilla tampona e aggredisce un minorenne per vendetta | denunciato 18enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia ferma un’aggressione premeditata in pieno centro. Ha deliberatamente causato un incidente stradale per poi aggredire un minorenne in strada, animato da uno spirito di vendetta per una lite avvenuta mesi prima. Protagonista dell’episodio un 18enne di Biancavilla, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni pluriaggravate e atti persecutori, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’aggressione davanti al Commissariato di Polizia. L’episodio è avvenuto in via della Regione, proprio nei pressi della sede del Commissariato di Polizia di Adrano. Un ragazzo di 17 anni, in sella al suo scooter, è stato tamponato da un’auto guidata dal 18enne, cadendo rovinosamente sull’asfalto con la gamba intrappolata sotto il mezzo. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

