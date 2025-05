Biancavilla investe un coetaneo per vendetta dopo una lite | giovane denunciato

Un giovane di 18 anni di Biancavilla, nel Catanese, è stato denunciato dopo aver provocato un incidente stradale per vendetta, in seguito a una lite avvenuta mesi fa. La vittima, un 17enne di Adrano, stava guidando uno scooter quando è stata investita, rivelando un piano premeditato e pericoloso.

Ha provocato un incidente stradale con l’intento di vendicarsi di una lite avvenuto nei mesi scorsi. Ad aver architettato il piano è stato un giovane di 18 anni di Biancavilla, nel Catanese, contro un ragazzo di 17 anni di Adrano. Il minorenne stava percorrendo in sella a uno scooter via della Regione e, proprio nei pressi della sede del commissariato di polizia, è stato tamponato da un’auto. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Biancavilla, investe un coetaneo per vendetta dopo una lite: giovane denunciato

