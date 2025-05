Best in Class 2025 | lo Studio Di Sacco premiato tra le 100 eccellenze italiane

Lo studio di Sacco si distingue tra le 100 eccellenze italiane, ricevendo il prestigioso premio "Best in Class 2025". La quarta edizione dell'iniziativa, promossa da TeamSystem ed Euroconference, ha celebrato le migliori realtĂ del panorama imprenditoriale nazionale, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della formazione professionale nel contesto attuale.

E' andata in archivio la quarta edizione di 100 Best in Class, l'iniziativa promossa da TeamSystem - tech company italiana leader nelle soluzioni digitali per imprese e professionisti - e Euroconference, punto di riferimento nella formazione professionale.

Best in Class 2025: eccellenza, innovazione e visione al servizio della professione

