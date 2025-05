Tempo di lettura: < 1 minuto Nonostante la stagione per il Benevento si è chiusa da quasi due settimane, nessuno sconto ai calciatori da parte della società giallorossa che ha imposto alla rosa di continuare ad allenarsi pur non essendoci ovviamente all’orizzonte nessun impegno ufficiale. Dopo la doppia seduta di oggi, domani mattina i giallorossi chiuderanno la settimana con una ultima sessione sul prato dell’Imbriani. Domenica di stop con il gruppo che riprenderà a correre lunedì mattina almeno per un’altra settimana e al momento non è stata comunicata una data per il rompete le righe. L'articolo Benevento, proseguono le sedute all’Imbriani: nessun rompete le righe proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it

